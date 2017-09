Iraagi ülemkohus peatas kurdide iseseisvusreferendumi korraldamise

Iraagi ülemkohus peatas ajutiselt kurdi regiooni iseseisvusreferendumi korraldamise. Referendum pidi aset leidma järgmisel nädalal.

Kohtu esmaspäeval tehtud avalduses öeldakse, et kohus andis välja üleriikliku määruse referendumiprotseduuride peatamiseks, kuni lahendatakse kohtuasjad, mis puudutavad selle otsuse põhiseaduslikkust, vahendab Associated Press.

Iraagi kurdiregioon kavatseb hääletada iseseisvuse üle 25. septembril kolmes provintsis, mis regiooni moodustavad, ning ka vaidlusalustel territooriumidel, millele pretendeerivad nii kurdiregioon kui ka Bagdad.

Bagdad, regionaalsed liidrid ja USA, kes on Iraagi kurdide võtmetähtsusega liitlane, on korduvalt üles kutsunud referendumit ära jätma, kartes, et see võib tekitada ebastabiilsust samal ajal, kui Iraagi jõud võitlevad Islamiriigi vastu.

Kurdid on korduvalt eiranud Bagdadi hoiatusi, et referendum on põhiseadusevastane, ning on ebaselge, kas föderaalkohtu otsus muudab selle läbiviimise plaane.