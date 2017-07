Iraagi riigitelevisoon: Islamiriigi kaotus Mosulis on vaid mõne tunni küsimus

Iraagi riigitelevisiooni sõnul on Islamiriik kaotamas kontrolli Mosuli üle ja on vaid tundide küsimus, mil Iraagi julgeolekujõud terves linnas kontrolli saavad.

Iraagi riigitelevisooni sõnul peaks kõigi eelduste kohaselt järgnevatel tundidel Iraagi julgeolekujõud saama kontrolli Mosuli üle, sest Islamiriigi kontrolli all on vaid mõned meetrid linnast, vahendas Reuters.

"Me näeme lahingu viimaseid meetreid ja võit kuulutatakse peagi välja," ütles diktor viidates telekanali korrespondendile, kes on koos Islamiriigi vastu võitlevate julgeolekujõududega Mosuli linnas Tigrise jõe kaldal. "See on ainult aja küsimus," lisas ta.

Sõjaväe kõneisik ütles televisiooni vahendusel, et mässajate kaitseliinid on kokku kukkumas.