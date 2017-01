Iraagi parlament kiitis heaks vastumeetmed Trumpi sissesõidukeelule

Kahe seadusandja sõnul võttis Iraagi parlament vastu „vastumeetmed“ pärast seda, kui USA president Donald Trump keelas oma täidesaatva korraldusega ajutiselt Iraagi ja veel kuue moslemiriigi kodanikel USA-sse sisenemise.

Iraagi parlamendi esmaspäeval vastu võetud meetmed hakkavad kehtima Iraaki sisenevatele ameeriklastele, vahendab Associated Press.

Iraagi parlamendi liikmed Kamil al-Ghrairi ja Mohammed Saadoun ütlesid Associated Pressile, et otsus on valitsusele siduv. Mõlema sõnul võeti otsus vastu häälteenamusega.

Esialgu pole selge keda keeld täpselt puudutab, kas USA sõjaväelasi, vabaühenduste ja abitöötajaid, naftafirmade töötajaid või teisi Iraagis äri tegevaid ameeriklasi.