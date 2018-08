Iraagi neiu kohtas Saksa tänaval "pagulasest" ISIS-e võitlejat, kes teda omal ajal orjana pidas

Iraagi jesiidi vähemusse kuuluv Ashwaq langes ISIS-e kätte 2014. aastal, kui ta oli alles 14-aastane. Seejärel müüdi ta 100 dollari eest seksiorjaks mehele nimega Abu Humam. Kolme kuu pärast õnnestus tal mehe toidu sisse uinutit sokutada ja põgenes vangistusest.

Hiljem sai ta asüüli Saksamaal, kuid lahkus sealt pärast veebruaris toimunud kohtumist mehega, kes teda vangis hoidis ja vägistas.

„Kooliteel peatus minu kõrval auto ja ta istus selle esiistmel,” meenutab Ashwaq BBC-le antud intervjuus. „Ta pöördus minu poole saksa keeles ja küsis: kas sa oled Ashwaq? Värisesin hirmust ja ütlesin, et ei ole.” Selle peale olevat Abu Humam end nimepidi tutvustanud ja öelnud araabia keeles, et teab neiu elukohta.

Story of Ashwaq, a young Ezidi woman. She was kidnapped by ISIS in 2014 and later escaped. She saw her captor walking freely in a street in Germany and went to the police. The story tells itself. #Germany #Refuge #Ezidi #ISIS pic.twitter.com/wQ2NR6khit