Iraagi kurdide juht lubas õige pea iseseisvusreferendumit

Iraagi Kurdistan korraldab iseseisvumisreferendumi õige pea ka hoolimata Bagdadi seisukohast, ütles autonoomse piirkonna president Massud Barzani.

„Referendum on meie rahvuslik ja loomulik õigus,“ ütles ta ajalehele Frankfurter Allgemeine. „Ma ei usu, et Iraagi keskvalitsus üritab seda õigust blokeerida.“

„Ja isegi kui see seda üritab, ei hooli me sellest ja viime me referendumi läbi,“ lubas Barzani.

Kurdid on juba astunud samme oma pikaaegse iseseisvusunistuse realiseerimiseks. Nad ajavad Iraagi põhjaosas oma asju ise ning neil on oma relvajõud – Peshmerga – mis on võidelnud USA juhitud koalitsiooni abiga Islamiriigi vastu.