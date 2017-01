Iraagi kindrali kinnitusel on ISIS kaotanud enamiku Mosuli idaosast

Iraagi terrorivastase talituse juht kindralleitnant Talib Shaghati ütles kolmapäeva õhtul, et Mosuli pealetungi käigus on tagasi võetud umbes 70% linna idaosast

Lähipäevadel loodavad Iraagi väed jõuda linna ida- ja lääneosa lahutava Tigrise jõeni.

Vahepeal soiku jäänud pealetung sai uuesti hoo sisse nädal tagasi. „Umbes 65-70% linna idaosast on vabastatud,“ ütles Shaghati. „Arvan, et lähipäevil on kogu idaosa vabastatud.“

Shaghati sõnul on edu põhjuseks pealetungijate senisest koordineeritum tegevus ning suurem vilumus autopommide likvideerimisel. Samuti kiitis Shaghati kohalikest elanikest informaatoreid.

Kogu linna lääneosa on siiski ISISe käes.