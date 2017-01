Iraagi kindral teatas Mosuli idaosa Islamiriigi käest vabastamisest

Iraagi väed on Mosuli idaosa täielikult Islamiriigi käest vabastanud, teatas Iraagi terrorismivastase teenistuse juht, staabikindral Talib al-Sheghati kolmapäeval, kolm kuud pärast suure pealetungi algust.

Iraagi eliitüksused on viimastel päevadel sisenenud Mosuli viimastesse piirkondadesse Tigrise jõe idakaldal, vahendab AFP.

Mosulist idas asuvas Bartallas peetud pressikonverentsil teatas Sheghati Tigrise idakalda vabastamisest. Sheghati lisas samas, et kuigi linna idaosa võib lugeda valitsuse kontrolli all olevaks, on veel veidi tööd teha, et džihadistide viimased vastupanupunktid likvideerida.

Mosuli läänekallas on veidi väiksem, aga seal asub kitsaste tänavatega vanalinn, mis on enamikule sõjaväesõidukitele läbimatu, ning ka linna kõige džihaadimeelsemad piirkonnad.