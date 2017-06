Iraagi armee teatetel õhkis ISIS ajaloolise Mosuli mošee

Iraagi ja USA võimude sõnul lasid sunniitliku äärmusrühmituse Islamiriik võitlejad kolmapäeval Mosuli linnas õhku ajaloolise Al-Nuri mošee.

Ohvitseri kirjeldusel olid nad parajasti tungimas sügavale Mosuli vanalinna, kui islamistid mošee ja minareti õhku lasid.

ISIS tegi uudisteagentuuri Amaq kaudu avalduse, milles süüdistab mošee hävitamises USA lennukeid. Ameerika ametnikud nimetasid väidet 1000 protsenti valeks, kirjutab CNN.

Islamiriigi juht Abu Bakr al-Baghdadi tegi samas mošees 2014. aastal ainsa avaliku pöördumise ja kuulutas välja kalifaadi.

Mosuli mošee õhkimine on CNN-i sõnul sümboolse tähendusega. Ka Iraagi peaminister Haider al-Abadi ütles, et mošee õhku laskmine oli Islamiriigi "ametlik kaotuse tunnistamine", vahendab BBC.

Iraagis viibiv USA vanemkomandör lausus, et Islamiriik hävitas ühe Mosuli ja Iraagi suurima aarde. "See on kuritegu Mosuli ja Iraagi elanike vastu ja see on näide, miks see jõhker organisatsioon tuleb hävitada," ütles Gen Joseph Martin.

Džihadistid on Iraagis ja Süürias hävitanud mitmeid olulisi kultuurimälestisi.

Armee alustas pealetungi Mosuli lääneosale juba kevadel eesmärgiga viia lõpule operatsioon linna vabastamiseks terroristide käest. Mosuli idaosa vallutamiseks kulus Iraagi vägedel ja eriüksustel üle kahe kuu. Etniliselt kireva Ida-Mosuli kõrval on linna lääneosa aga oluliselt ühtsem ning ka toetus džihadistidele on seal suurem.

ÜRO andmeil võib Islamiriik Mosulis kinni hoida enam kui 100 000 inimest.