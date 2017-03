Iraagi armee peatas pealetungi Mosuli lääneosale

Iraagi valitsusvägede teatel peatati pealetung Mosuli lääneosa kaitsvate Islamiriigi jõudude vastu pärast suure hulga tsiviilisikute hukkumist.

Hiljutine kõrge hukkunute arv tsiviilisikute seas sundis meid operatsioone peatama ja oma plaane ümber vaatama, ütles julgeolekujõudude pressiesindaja uudisteagentuuri Reuters vahendusel. „On aeg ette võtta uus taktika,“ märkis ta.

Iraagi armee alustas pealetungi Mosuli lääneosale veidi enam kui kuu aja eest, et viia lõpule operatsioon linna vabastamiseks džihadistide käest. Mosuli idaosa vallutamiseks kulus Iraagi kogenenuimatel vägedel, terroritõrjeteenistuse eriüksustel üle kahe kuu.

Iraagi õhujõud heitsid Islamiriigi valduses olevatesse Mosuli linnaosadesse pealetungi eel miljoneid lendlehti, milles hoiatati tsiviilelanikke peatselt algava pealetungi eest.

Etniliselt kirevama Ida-Mosuli kõrval on linna lääneosa ühtsem ja analüütikute hinnangul on seal suurem toetus ka džihadistidel.

ÜRO humanitaarkoordinaator Iraagis Lise Grande hoiatas juba enne pealetungi linna lääneosa vallutamisega seotud suurte riskide eest. Teadaolevalt on seal lõksus 350 000 last, mistõttu kutsus abiorganisatsioon Save the Children tsiviilrajatisi mitte sihikule võtma.