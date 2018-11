Interpoli uueks juhiks võib saada Vene siseministeeriumi ametnik

Hääletusel saavad osaleda kõik 192 liikmesriiki. Juhiks kandideerivad nii Interpoli venelasest asepresident Aleksandr Prokoptšuk kui organisatsiooni juhi praegune kohusetäitja, korealane Kim-jong Yang. Prokoptšuk on varem töötanud Vene siseministri asetäitjana ja juhib praegu Vene siseministeeriumi Interpoli bürood.

Juhivalimiste põhjuseks on Interpoli senise juhi, Hiina kodaniku Meng Hongwei arreteerimine Hiinas. Hiina kinnitusel kahtlustatakse Mengi korruptsioonis. Mengi abikaasa väljendas oktoobris kartust, et politseijuht on tapetud. Interpoli peasekretär Jürgen Stock on kutsunud Hiinat üles väidetava korruptsioonijuurdluse kohta rohkem infot andma.

Endine Briti välisministeeriumi nõunik David Clark märkis ajalehele The Times, et lääneriigid peavad Prokoptšuki kandidatuuri problemaatiliseks. „Just tema on vastutanud Vene siseministeeriumis paljude fabritseeritud tagaotsimisteadete koostamise eest,” ütles Clark.

Tänavu arreteeriti Hispaanias Interpoli tagaotsimisteate alusel USA finantsist ja Vene valitsuse kriitik Bill Browder, kuid vabastati kiiresti, kuna politsei tunnistas tagaotsimisteate nõuetele mittevastavaks.