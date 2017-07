Interpol saatis ringlusesse nimekirja Euroopat ohustada võivatest Islamiriigi mässulistest

Interpol saatis teadaolevalt ringlusesse nimekirja 173 Islamiriigi võitlejast, kes võivad olla koolitatud ründama Euroopat vastusena sõjaliste lüüasaamiste eest Lähis-Idas.

Ajaleht The Guardian kirjutab, et nimekiri koosneb terroriorganisatsiooni järgijate nimedest, nende värbamiskuupäevadest, viimastest teadaolevatest elukohtadest ja kogudustest ning nende emade nimedest ja fotodest, vahendab uudisteagentuur AFP

27. mail Interpoli sekretariaadi poolt liikvele saadetud nimekiri on loodud USA luure teabe põhjal ja selle kohaselt on tegemist inimestega, kes on „koolitatud valmistama ja paigaldama isetehtud lõhkeseadeldisi eesmärgiga külvata surma ja põhjustada vigastusi“.

The Guardian märgib: „Arvatakse, et nad võivad rahvusvaheliselt liikuda, et osaleda terroritegudes.“

Kuigi ei ole teavet, et kasvõi üks neist 173 džihadistist oleks jõudnud Euroopasse, palub Interpol riikidelt igasugust informatsiooni nende isikute ja nende võimalike liikumiste kohta.