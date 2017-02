Interfax: riigireetmise ja häkkerite asjus vahistatud FSB töötajad tegid koostööd CIA-ga

Venemaa föderaalse julgeolekuteenistuse (FSB) vahistatud töötajad edastasid konfidentsiaalset informatsiooni USA luure keskagentuurile (CIA), teatasid informeeritud allikad Interfaxile.

„Vene Födeatsiooni FSB informatsioonijulgeolekukeskuse osakonnajuhatajat Sergei Mihhailovit ja tema asetäitjat Dmitri Dokutšajevit süüdistatakse selles, et nad hakkasid vannet rikkudes CIA-ga koostööd tegema,“ ütles üks allikatest Interfaxile.

Allikas ei täpsustanud, kas süüdistatavad tegutsesid otse või läbi vahendajate.

„Kokku on selles asjas vahistatud neli inimest ning kaasosalistena figureerib kuni kaheksa inimest. Süüdistus on esitatud ainult neljale, ülejäänud võivad saada tunnistaja staatuse,“ ütles allikas.

Teine allikas ütles Interfaxile, et „häkkerirünnakute ja reetmise teemad nagu kattuksid selles asjas, aga ei ristu“.

„Iga osaline tegeles oma asjaga – kes töötas välja ja kasutas küberrünnakute skeeme, kes tegi koostööd välismaa eriteenistustega. Ja need suunad olid paralleelsed ja reeglina ei ristunud,“ ütles allikas Interfaxile.

Kogu gruppi sidus allika sõnul see, et nad olid omavahel tuttavad ja neil olid sidemed infotehnoloogia ja informatsioonijulgeoleku valdkonnas.

25. jaanuaril sai teatavaks Mihhailovi ning Vene küberturvafirma Kaspersky Lab küberkuritegude uurimise osakonna juhataja Ruslan Stojanovi vahistamine. Ajalehe Kommersant andmetel on nad vahi all alates 2016. aasta detsembri algusest.

Varem teatati, et Moskva Lefortovo kohus pikendas kuni 8. märtsini ajakirjanik Vladimir Anikejevi vahi all hoidmise tähtaega. Viimast süüdistatakse ebaseaduslikus elektroonilise informatsiooni hankimises ning meedia teatel on ta häkkerite rühmituse Šaltai-Boltai organiseerija.