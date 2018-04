INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Venemaa raketikatsetused Läänemerel sunnivad Rootsit, Lätit ja Poolat õhuruume sulgema

Venemaa kavatseb sel nädalal läbi viia mitu raketikatsetust Läänemerel, mitte kaugel Läti, Rootsi ja Poola piirist, sundides neid oma õhuruumi osaliselt sulgema.

Teadaolevalt tahab Venemaa laevastik asuda raketikatsetusi korraldama kolmel alal Läänemerel: Läti, Rootsi ja Poola piiri lähistel. Oma õhuruumi osaliselt turvakaalutlustel sulgemisest või piiramisest kolmapäevast reedeni tuli seetõttu teatada nii lätlastel kui rootslastel, mis tähendab, et reisilennukitel, ka Eestist saabuvatel või Eestisse suunduvatel, tuleb oma sihtkohta lennata ringiga.

Raketid võivad lennata kuni 18 000 meetri kõrgusele, hoiatas Moskva.

Jörgen Andersson Rootsi Lennuametist ütles, et venelaste tegevus tõotab häirida õhuliiklust riigi suuruselt teise saare Ölandi ja Taanile kuuluva Bormholmi saare vahel, mis on tiheda lennuliiklusega ala, mõjutades kümnete lennuliinide trajektoori. Andersson märkis Sverigeradio.se'le, et see on äärmiselt tavatu, tema praktikas esmakordne juhtum.

Russian missiles will be tested in international waters unusually close to Sweden next week. Air traffic near Öland and Bornholm will have to be redirected. "I've never seen anything like it" says flight traffic chief Jörgen Andersson to @MatsEriksson7

— Radio Sweden (@radiosweden) March 29, 2018

Raketid Läti piiril

4. kuni 6. aprillini toimuvad õppused vaid umbes 40 kilomeetri kaugusel Läti rannajoonest, Läti majandusvete kohal. Venemaa ametkonnad on andnud Läti ametivendadele teada, et need sulgeksid oma õhuruumi 18 kilomeetri kõrguselt alates. Läti lennuamet andis teada, et nende jaoks on tegemist esimese korraga, mil taolist protseduuri tuleb rakendada.

Läti pool pani venelased algset plaani muutma. Algne kava oleks liialt seganud lennuliiklust. Lennuameti juhi sõnul on selge see, et lennukid peavad sellest alast ümber lendama. Läti kaitseminister on juba kutsunud välja Venemaa sõjaväe-, õhu- ja mereväe atašee, kolonel Andrei Lobovi ja väljendanud plaaniga seos rahulolematust. Nad ütlesid Lobovile, et ehkki rahvusvahelised lepped justkui lubaks selliseid õppusi seal läbi viia, siis tegemist on rohkem jõu näitamisega, mis kujutab ohtu nii lennu- kui ka laevaliiklusele Läänemerel.

Lätlasi hämmastab, et Venemaa plaanib õppusi läbi viia just Läänemerel Läti majandusvete kohal ehkki Venemaal on ka endal piisavalt paiku, kus selliseid katseid korraldada.

Tõenäoliselt hakkavad Vene laevad katsetama uut lühimaa õhutõrjesüsteemi Pantsir-S1.