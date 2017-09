INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Vaata ühe kõigi aegade tugevaima Atlandi tormi Irma tekitatud kahjustuste ulatust ja prognoositavat teekonda

Kariibi mere saari räsiv üks kõigi aegade võimsamaid Atlandi orkaane Irma on jõudnud Dominikaani Vabariiki ja Haitile ning peaks Eesti aja järgi homme õhtul jõudma Kuubale ja sealt edasi, vähehaaval nõrgenedes, pühapäevaks Floridasse.

Orkaan Irma jõudis kohaliku aja järgi kolmapäeva varastel tundidel Atlandi ookeani kohalt Barbuda saarele, mille peaminister Gaston Browne'i sõnul on hävinud 90 protsenti ehitistest ja umbes 50 protsenti elanikkonnast jäänud peavarjuta.

Irma põhjustas suurt kahju muu hulgas Hollandi ülemereterritooriumile Sint Maartenile, mis on selle tagajärjel muust maailmast ära lõigatud. Hollandi valitsus ja kaitsevägi püüavad hädaabi nii kiiresti kui võimalik kohale toimetada, sest teel on juba järgmine orkaan.

Sint Maarten on üks osa saarest, mille teine pool kuulub Prantsusmaale nime all Saint-Martin. Saare Prantsuse osa juht Daniel Gibbs ütles telefoni teel Radio Caraïbes Internationalile, et 95 protsenti saarest on hävitatud, vahendab De Volkskrant.

Saare juures oli püsiv tuule kiirus 83 meetrit sekundis ja veelgi suurem puhanguti, vahendab ABC News.

Viimati tabas Irma Puerto Ricot. Enam kui pool Puerto Rico saarest jäi ilma elektrita, mistõttu oli 900 000 inimest pimeduses ja ligi 50 000 ilma veeta, teatas USA territooriumi hädaolukordade agentuur. 14 haiglat kasutas elektrivoolu saamiseks generaatoreid ja teed oli täis murdunud puid ja elektriposte.

USA rahvuslik orkaanikeskus ennustas, et Irma jääb neljanda või viienda kategooria tormiks järgmiseks 1-2 päevaks ning möödub täna vahetult põhja poolt Dominikaani Vabariigist ja Haitist, mis jagavad Hispaniola saart, läheneb neljapäeva õhtuks Turksile ja Caicosele ja osale Bahama saartest ning möödub ööl vastu laupäeva Kuubast. Seejärel liigub orkaan ilmselt põhja poole Florida suunas.

Floridasse on tormi oodata millalgi pühapäeval ning kuberner Rick Scott ütles, et kavatseb reedeks aktiveerida 7000 rahvuskaartlast. Scott hoiatas, et Irma on suurem, kiirem ja tugevam kui orkaan Andrew, mis pühkis 25 aastat tagasi Lõuna-Floridas minema terveid elamupiirkondi.