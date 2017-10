INTERAKTIIVNE GRAAFIK: Perfektne Las Vegase sviit, kust inimesi sihikule võtta

Las Vegase massitulistamine kõlas alguses nagu ilutulestik – vali pragisev hääl. Alles seejärel hakkas rahvahulgas levima kohutav arusaam ja inimestele koitis, mis toimub, kui nad nägid veriseid ohvreid enda ümber kokku varisemas ja teisi väljapääsude poole rüselemas.

Paljud õuduses kontserdikülastajad järgisid oma instinkte ning tõmbusid kössi või heitsid pikali, mõistmata, et jäid kõrgel nende kohal olnud tulistajale endiselt sihikule. Teised tormasid ümberkaudsetele tänavatele ja hoonetesse, jättes paanikas maha hulga prahti, sealhulgas mobiiltelefone, mis jäid helisema tundideks, kui sugulased ja sõbrad püüdsid oma lähedasi kätte saada, vahendab New York Times.

Tulistaja Stephen Paddock lõhkus Mandalay Bay hotelli ja kasiino 32. korrusel oma sviidi akna vasaraga ja hakkas tulistama alla olnud 22 000-pealist rahvamassi.

41-aastane Melissa Ayala lõbutses Route 91 Harvest Festivalil koos sõpradega Californiast, kui nad kuulsid tulistamist, mida pidasid alguses ilutulestikuks. Siis kukkus nende lähedal mees, kuulihaav kaelas.

„Verd voolas igal pool,“ rääkis Ayala. „See oli lihtsalt täielik kaos. Inimesed kukkusid maha ja lamasid igal pool. Me püüdsime varjuda ja meil ei olnud aimugi, kuhu minna.“

Võimude teatel registreeris Paddock end kullakarva 43-korruselisse Mandalay Bay hotelli sisse eelmisel neljapäeval. Ta võttis omale sviidi number 32135, mis kuulub hotelli „Vista“ sviitide hulka maast laeni akendega. „See on perfektne Las Vegase sviit neile, kes otsivad perfektseid vaateid,“ öeldakse hotelli veebilehel.

Paddock tõi oma hotellis viibimise jooksul sviiti üle kümne kohvri, aga keegi ei märganud, et midagi oleks valesti.

Kolmel järgneval päeval toimus Mandalay Bay naabruses Las Vegas Village and Festival Groundsil Route 91 Harvest Music Festival, kus osalesid kümned kantrimuusikud.

Pühapäeval peale kella 22 kohaliku aja järgi oli laval Jason Aldean, kes laulis laulu „When She Says Baby“, kui publikut tabasid esimesed valangud. Kell 22.08 teatati politsei raadiokanalil: „Meil tulistatakse – tundub nagu automaatrelv.“ Vähem kui minut hiljem: „See tuleb ülevalt Mandalay Bayst.“

Videost järeldub, et esimese hooga tulistati järjest üheksa sekundit, millele järgnes 37 sekundit vaikust. Aldean jätkas mõne sekundi laulmist, enne kui mõistis, mis toimub, ja varjus.

66-aastane Jamey Eller rääkis, et heitis koos sõpradega esimeste valangute peale pikali ja kui pärast vaikust uuesti tulistama hakati, alustasid nad kõhu peal edasi roomamist. Kui laskmine jätkus, otsustasid nad, et peavad üles tõusma ja jooksma.

Ligi üheksa minutit pärast tulistamise algust teatas üks politseinik raadios: „Me oleme ikka tule all, me oleme vastu maad surutud.“ Mõni sekund hiljem: „Me peame tulistaja vagaseks tegema, enne kui on rohkem ohvreid. Kas keegi näeb teda?“

Mõned ellujäänud püüdsid üle ronida okastraadiga kaetud traattarast, mis ümbritseb naabruses asuvat McCarrani rahvusvahelist lennuvälja, kuni tuletõrjujad lõikasid tara alt katki, et inimesed saaksid selle alt läbi ronida.

Kiirabiautod jõudsid festivaliala juurde kiiresti, kuid olid ülekoormatud. Mõned ohvrid viidi haiglatesse juhuslike autodega. Parameedikute raadiosagedused olid nii umbes, et haiglatesse ette tuli helistada mobiiltelefonidega.

„Oli lai skaala vigastusi, alates kuulihaavadest kuni killuhaavadeni ja tallumisvigastusteni ja selleni, et inimesed püüdsid tõketest üle hüpata,“ ütles Clarki maakonna tuletõrjeülem Greg Cassell.

Samal ajal, kui inimesed valgusid lähedalasuvatele tänavatele ja hoonetesse, tungisid politseinikud Mandalay Baysse, alustades 29. korrusest kõigi tubade järjest läbiotsimist. Ühel hetkel tulistas Paddock neid läbi ukse, haavates hotelli turvameest. Seejärel läks sisse eriüksus.