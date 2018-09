Innove ja UNICEF käivitasid Gruusia ülikoolides algklassi õpetajate õppekava

Kava kiitis heaks Gruusia haridus- ja teadusministeerium. Õpetajakoolituse maht on 300 ainepunkti ning hõlmab bakalaureuse ja magistri taset.

„Tavaliselt rikastavad abiprogrammid küll vastuvõtjate kogemuspagasit, kuid harva jõuavad need nii kiirelt mõjusate tulemusteni. See aasta on esimene aasta, kui ülikoolid võtavad vastu üliõpilaskandidaate, kellest lõpetades saavad juba uue õppekava alusel õppinud 1.-6. klassi klassiõpetajad,“ rõõmustab Innove juhatuse liige Katri Targama.

Ka UNICEF-i Gruusia haridusvaldkonna juht Maya Kuparadze õnnitles Eesti eksperte Gruusia hariduse jaoks olulisele saavutusele kaasa aitamast.

„Pikaajaline ja tihe koostöö Eesti ja Gruusia hariduse alal kannab vilju. Eesti abiga on nüüd olemas moodne väljundipõhine õppekava, kus kirjas, mida õpilane peab iga kooliastme lõpetamisel oskama ning pandud on kindel alus õpetajate kvalifikatsiooni tõstmisele Gruusias,“ tõdes Kuparadze.

Sündmusega seoses korraldavad Gruusia haridusministeerium, UNICEF ja Innove 21. septembril ülikoolide esindajatele ühise infopäeva „Haridusressursid tulevastele õpetajatele“.

Kavas on ülevaade sellest, millist täiendavat abi saab programmist õppekirjanduse ja muude vahendite näol pakkuda.

Üritusele on kutsutud ka Eesti saatkonna diplomaadid, kes on riikidevahelist koostööd alati igakülgselt toetanud.

Mõni aeg hiljem on toimumas kaks Innove poolt korraldatavat töötuba, millest üks on pühendatud etniliste vähemuste haridusele ning teine õpetajakoolitus Gruusia innovaatilistele koolidele.

Üldhariduse õppekavade ja õpetajakoolituse valdkonna koostööprojekti viis ellu SA Innove koostöös UNICEF Gruusia ning Gruusia haridus- ja teadusministeeriumiga, rahastas EV Välisministeerium.