Inglismaal Salisbury lähedal viidi mees ja naine tundmatu ainega kokkupuute tõttu kriitilises seisundis haiglasse

Inglismaal Wiltshire’is kahtlustatakse, et kaks inimest võisid Amesburys kokku puutuda tundmatu ainega. 40. eluaastates mees ja naine on kriitilises seisundis Salisbury haiglas, teatas Wiltshire’i politsei.

Mitmed kohad Amesbury ja Salisbury piirkonnas eraldati ettevaatusabinõuna, kuigi politsei teatel pole veel selge, kas tegemist on kuriteoga, vahendab Guardian.

Üks eraldatud kohtadest on linna baptistide kirik mõneminutulise autosõidu kaugusel kohast, kust mees ja naine leiti. Kohalik raadiojaam Spire FM teatas, et eraldatud on ka Salisburys asuv Queen Elizabeth Gardens.

Inglismaa rahvaterviseametkond (PHE) teatas, et ei usu, et on märkimisväärset ohtu laiema avalikkuse tervisele, kuid seda hinnangut vaadatakse pidevalt üle.

Märtsis mürgitati Amesburyst umbes 13 kilomeetri kaugusel Salisburys närvimürgiga endine topeltagent Sergei Skripal ja tema tütar Julia.

Politsei teatel leiti mees ja naine teadvusetuna laupäeva õhtul ühelt aadressilt Muggleton Roadil ja alguses arvati, et nad on tarvitanud narkootikume, kuid toimuvad edasised uuringud.