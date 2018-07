Inglismaal närvimürgiga kokku puutunud naine suri

Eile õhtul suri haiglas 44-aastane Dawn Sturgess, kes puutus Inglismaal Amesburys kokku närvimürgiga Novitšok ja kaotas 30. juunil teadvuse. Politsei alustas mõrvajuurdlust.

45-aastane Charlie Rowley, kes samuti närvimürgiga kokku puutus, on kriitilises seisundis haiglas, vahendab BBC News.

Suurbritannia peaminister Theresa May ütles, et on surmauudisest vapustatud ja šokis.

Juurdlust juhivad terrorismivastase politseivõrgustiku detektiivid. Kokku tegeleb asjada umbes sada uurijat koos Wiltshire’i politseiga.

Politsei püüab endiselt välja selgitada, kuidas Sturgess ja Rowley närvimürgiga kokku puutusid. Kinnitust on leidnud, et nad puudutasid saastunud eset oma kätega.

May avaldas surnud naise omastele kaastunnet ja ütles, et võimud püüavad kiiresti kõik faktid välja selgitada.