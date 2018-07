Inglismaal leiti mürgitusohvri kodust pudel närvimürgiga Novitšok

Ametivõimud leidsid ühe juunis närvimürgiga kokku puutunud briti kodust pudelitäie närvimürki Novitšok, mida kasutati kevadel ka topeltspioon Sergei Skripali mürgitamiseks.

„Amesburys Charlie Rowley majast leiti läbiotsimiste käigus väike pudel,“ teatas politsei reede õhtul.„Teadlased on teinud kindlaks, et pudelis sisalduv aine on Novitšok.“

44-aastane Dawn Sturgess ja 45-aastane Charlie Rowley puutusid närvimürgiga kokku Inglismaal 30. juunil, kaotades teadvuse, saades raskeid tervisekahjustusi. Vaid mõni päev hiljem jättis Sturgess oma elu. Rowley on aga juba mitmendat nädalat haiglas, algselt kriitilises seisundis.

Alustatud on mõrvajuurdlust.

Ametivõimud uurivad ühtlasi, kas Novitšoki näol oli tegu sama partiiga, mida kasutati Skripalide vastu. Hetkel ei ole veel teada, kuidas mürgipudel majja sai. „Uurimistoimingud käivad, et selgitada välja, kust pudel pärines ja kuidas see sattus Charlie majja,“ ütles julgeoleukupolitsei terroritõrje osakonna juht Neil Basu. „Leid oli kahtlemata tähtis ja positiivne areng närvimürgijuhtumite uurimisel.“

„Me ei saa kahjuks tagada, et seda ainet rohkem järel ei ole,“ nentis ta, öeldes, et „politseil tuleb oma kordonid veel mõneks ajaks piirkonda alles jätta, kuni ollakse kindel, et ohtu avalikkusele enam ei ole.“