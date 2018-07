Inglismaal kahtlustatakse tervishoiutöötajat kaheksa vastsündinu tapmises haiglas

Inglismaal vahistati tervishoiutöötaja kahtlustatuna kaheksa vastsündinu tapmises ja veel kuue tapmiskatses Countess of Chesteri haiglas.

Cheshire’i politsei teatas, et naise vahistamine on oluline samm edasi haiglas aset leidnud surmade uurimises, vahendab BBC News.

Politsei on uurinud 17 vastsündinu surma haiglas 2015. aasta märtsist kuni 2016. aasta juulini.

Pressiesindaja teatel on uuritud ka 15 surmaga mitte lõppenud juhtumit.

Detektiivinspektor Paul Hughes ütles, et juurdlus on ülimalt keeruline ja väga tundlik ning politseinikud teevad kõik võimaliku, et teha detailselt kindlaks, mis on viinud nende laste surmade ja teadvuse kaotusteni.

Politseil paluti kaheksa beebi surma uurida 2017. aasta mais. Nüüdseks hõlmab juurdlus veel üheksat last.