Inglismaa kimpus kiiresti areneva ja agressiivse maastikupõlenguga, appi kutsuti sõjavägi

Tulekahju, mis hõlmab viie ruutkilomeetri suurust ala, kuulutati eile suuremahuliseks vahejuhtumiks ning jalakäijatele ja autojuhtidele anti korraldus piirkonda vältida, vahendavad uudistekanalid BBC ja Sky News.

We’re really concerned that members of the public are heading up onto the moors. We really appreciate your offer to help but public safety is a priority and we ask people to stay away. Keeping windows and doors closed due to the smoke is also advised. Thank you. pic.twitter.com/PbKYFApuIL— Lancashire Fire (@LancashireFRS) June 30, 2018