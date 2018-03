Inglise politsei leidis Salisbury restoranist jälgi närvigaasist

Inglise politsei leidis Salisburys asuvast Zizzi nimelisest restoranist, kus endine Vene spioon Sergei Skripal vahetult enne mürgitamist koos oma türte Juliaga einestas, jälgi närvigaasist.

Jälgi ohtlikust närvimürgist leiti jätkuva kohtuekspertiisi käigus väikelinna restorani ühest osast, vahendab uudistekanal BBC.

Teadaolevalt ei puutunud ükski teine inimene restoranis närvigaasiga kokku ja avalikkusel muretsemiseks põhjust ei ole.

Ametivõimud on võtnud põhjaliku uurimise alla viis paika, kust otsitakse kõikvõimalikke jälgi mürgitamise kohta, nende seas on Zizzi restoran, pargipink, millelt isa ja tütar leiti, nende kodu, Milli pubi, mida enne kokkukukkumist samuti külastati, ja kalmistu, kuhu on maetud eksspiooni naine ja poeg.

Teadaolevalt on leitud vähemalt 240 pealtnägijat ja kogutud juba 200 ühikut tõendusmaterjali.

Skripal ja tema tütar leiti pärast närvimürgiga kokkupuutumist Salisbury kaubanduskeskuse juurest pingilt teadvusetuna pühapäeval. Arstid üritavad nende elu päästa, kuid nende seisund on endiselt „äärmiselt raske“.

Valitsus võtab asja äärmise tõsidusega ja sündmuspaika saadeti neljapäeval 180 sõjaväelast, sh hulk keemia-, bioloogilise-, radioloogilise ja tuumasõjaeksperte.

Arstiabi vajas pärast intsidenti kokku 21 inimest, kuid vaid kolm on haiglaravil, nende seas raskes, aga stabiilses seisundis eelmisel pühapäeval esimesena mürgitamispaika saabunud politseinik Nick Bailey.