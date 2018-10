Inglast ähvardab Tais purjus peaga iidse müüri sodimise eest 10-aastane vangistus

Valvekaamera salvestus näitab Furlong Leed ja Brittney Loretta Katherine Schneiderit märgistamas Tai põhjaosas Chiang Mai provintsis Tha Pae värava müüri oma kohalviibimise kohta ööl vastu neljapäeva, vahendab Sky News.

Lee kirjutas müürile „Scouser Lee” („liverpoollane Lee”). Provintsi politseiülema, kolonel Teerasak Sripraserti sõnul olid 23-aastased Lee ja Schneider teo toimepanemise ajal purjus ja on nüüd politsei vahi all.

Politseiülema teatel on paar teo üles tunnistanud.

Teesarak lisas, et Liverpoolist pärit Lee tunnistas, et kirjutas müürile „Scouser Lee” ja Schneider tunnistas, et lisas selle alla tähe „B”.

Leele ja Schneiderile esitati süüdistus registreeritud ajaloomälestise kallal vandaalitsemises, mille eest on ette nähtud kuni kümneaastane vanglakaristus ja trahv miljon bahti (23 500 naela).

13. sajandist pärit Tha Pae värav on osa ajaloolisest müürist, mis ümbritseb Chiang Mai vanalinna.