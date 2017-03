Infoportaali Harta 97 peatoimetaja: tänased sündmused näitavad, et president Lukašenka on lõplikult hulluks läinud

Foto: Committee to Protect Journalists

Infoportaali Harta 97 peatoimetaja Natalja Radina sõnul näitavad tänased sündmused Minskis, et president Lukašenka on lõplikult hulluks läinud. "Ta kardab oma võimu pärast sedavõrd, et on valmis võitlema omaenda rahvaga," ütles Radina vene Delfile antud intervjuus.