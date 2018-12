Infoajastu hädad: Briti mees ennetas Trumpi Iraagi-visiidi paljastamisega mitu tundi Valget maja

Kuigi visiiti kajastanud ajakirjanikele kehtestati mitmeks tunniks vaikimiskohustus, märkas Suurbritanniast üle lendavat presidendi ametilennukit Air Force One kohalik lennundusentusiast ja IT-mees Alan Meloy.

Nagu tuhandeid kordi varem, tegi Meloy lennukist foto, et seda teiste lennukivaatlejatega jagada. Siis märkas ta, et tegu pole tavalise, vaid modifitseeritud Boeing 747-ga. „Märkasin tähti ja triipe ning suurt lippu lennuki sabas,” ütles ta ajalehele Guardian. „Viimati nägin Air Force One´i Lõuna-Yorkshire´i kohal lendamas 2005. aastal, seda ei juhtu tihti.”

I believe Trump just flew to the Middle East on VC-25A (Air Force One) using a disguise callsign of RCH358 and a disguise hex code which couldn't be traced back to any aircraft. Thanks to spotters in Europe, there is visual confirmation this is VC-25A 92-9000! pic.twitter.com/PyVHRS2zlb