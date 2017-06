Indrek Tarandi europarlamendi fraktsiooni kaasesimees saadaks terve Süüria küla üheskoos Lätti

Euroopa Parlamendi roheliste franktsiooni kaasesimees Ska Keller rääkis intervjuus Saksa ajalehele Neue Osnabrücker Zeitung suuremate pagulasgruppide, näiteks terve küla inimeste koos teatud Euroopa Liidu liikmesriiki saatmise ettepanekust.

Keller peab pagulaste jaotamise juures peamiseks probleemiks solidaarsuse puudumist liikmesriikide vahel.

„Me vajame ühist asüülisüsteemi, mis hoolitseb ühesuguste, heade standardite eest igal pool ja kehtestab solidaarse jagamise,“ ütles Keller.

„Te teete ettepaneku suuremad pagulasgrupid koos ühte riiki saata – näiteks terve Süüria küla Lätti. Kas te usute tõesti, et idaeurooplased selles osalevad?“ küsis Neue Osnabrücker Zeitung Kellerilt.

„Idee Süüria küla kohta on ju ainult üks võimalus, mida võiks kasutada. Näiteks kui pagulased ei taha üksi ühte riiki minna, kus muidu pagulasi ei ole. Inimesed lähevad meeleldi sinna, kus kaasmaalased juba elavad, see muudab integratsiooni ja vastuvõtu lihtsamaks. Tšehhi ja teiste riikide keeldumine pagulaste vastuvõtmisest rikub EL-i seadusi. Seetõttu on Euroopa Komisjon alustanud nende riikide vastu EL-i lepingu rikkumise pärast menetlust,“ lausus Keller.

Ska Keller on Saksa poliitik, kes kuulub erakonda Bündnis 90/Die Grünen. Ta on Euroopa Parlamendi roheliste fraktsiooni migratsiooni ja kaubanduspoliitika kõneisik ning kaasesimees koos Philippe Lambertsiga. Samasse fraktsiooni kuulub Eestist Indrek Tarand.