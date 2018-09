Indoneesia Sulawesi saart tabas maavärin ja tsunami: hukkunute arv ulatub juba sadadesse

Ametlik ohvrite arv on hetkel 384 inimest, aga see arv üsna tõenäoliselt suureneb, sest päästeametnikel ei ole õnnestunud veel hiidlainest laastatud piirkondadesse pääseda. Ametivõimude teatel saadeti piirkonda lisaüksusi, et aidata ajaga võidu jooksvaid kohalikke otsingu- ja päästeopratsioonidega, vahendab uudistekanal BBC.

Hiidlaine, mis oli umbes kolme meetri kõrgune, kihutas läbi mitme saarel asuva küla ja linna, vigastades veel sadu inimesi ja tekitades hulgaliselt rahalist kahju, hävitades hooneid ja sildu.

Tunnistajate videotelt on näha, kuidas inimesed põgenevad paanikas võimsa hiidlaine eest. Jätkuvad tugevad järeltõuked, kuigi uue hiidlaine tekkimise ohtu hetkel ametivõimude teatel ei ole. Tuhanded kodud, kauplused, haiglad ja hotellid on juba purunenud ja rusude alt päästetakse inimesi.

USA geoloogiateenistus (USGS) teatel leidis maavärin magnituudiga 7,5 aset kohaliku aja järgi kell kuus õhtul ja selle kese asus kümne kilomeetri sügavusel umbes 56 kilomeetri kaugusel Donggala linnast kirdes. Tsunamihoiatus anti meteoroloogiakeskuse poolt teadaolevalt enne, kui hiidlaine jõudis saart tabada.