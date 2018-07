Indoneesia puhkusesaart tabas tugev maavärin, hukkunute arv on tõusuteel, tsunamiohtu ei ole

Indoneesia populaarset turismisihtkohta Lomboki saart, 225 kilomeetri kaugusel Balilt, raputas ööl vastu tänast tugev 6,4 magnituudine maavärin, mille tagajärjel sai surma vähemalt 10 inimest, teatas USA geoloogiateenistus (USGS).

Tõuke kese asus Matarami linnast orienteeruvalt poolesaja kilomeetri kaugusele kirdes ja hüpotsenter umbes seitsme kilomeetri sügavusel maa all, vahendab uudisteagentuur AP.

Ametlik päästekoordinaator ütles CNNile, et vähemalt 33 inimest sai vigastada, kuigi see arv tõenäoliselt suureneb, arvestades, et inimesi hakati rusude alt alles otsima. Tema sõnul ühines täna politsei ja päästeametiga kümneid inimesi, et tegeleda vigasaanute aitamise ja ellujäänute otsimisega.

Abiorganisatsioon Punane Rist üritab kohapeal hinnata, kui palju inimesi jäi maavärina järel kadunuks.

Värin leidis aset kohaliku aja järgi täna varahommikul kell 5.45 ja kestis umbakaudu 10 sekundit.

Tõuke kese lähedal asub Indoneesia kõrgeim vulkaan Rinjani, milleni matkamine otsustati maavärina järel ajutiselt peatada, sest võimude hinnangu kohaselt võib see valla päästa eluohtlikke mudalaviine.