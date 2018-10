Indoneesia maavärina ja tsunami ohvrite arv kasvas üle 1400

Indoneesia katastroofiagentuuri esindaja Sutopo Purwo Nugroho ütles täna Jakartas, et maetud on 519 surnukeha, vahendab Associated Press.

Maavärin magnituudiga 7,5 ja selle tekitatud tsunami purustasid Kesk-Sulawesi provintsis Palu linna ja selle lähedased asulad.

Täna külastas Palut ka Indoneesia president Joko Widodo, kes teatas, et abi hakkab saabuma.