Indoneesia maavärina ja tsunami järel leiti mudavoolu alla jäänud kirikust 34 surnukeha

Abi- ja päästeoperatsiooni aeglustavad kahjustatud infrastruktuur ja jätkuvad tugevad järeltõuked, vahendab BBC News.

Kardetakse, et rusude all on veel ellujäänuid.

Hukkunud õpilased on osa suuremast, 86-liikmelisest grupist, kes teadete kohaselt kadusid piiblilaagrist Jonooge kiriku õppekeskusest Sigi Biromarust.

Ülejäänud 52 õpilase asukoht ei ole teada.

34 surnukeha leiti Sigi Biromarust Palu lähedal, mida tabasid reedel maavärin magnituudiga 7,5 ja tsunami.

„Mudaolud selles piirkonnas on kohutavad, me pidime kõndima 1,5 tundi, et sinna jõuda, see muudab selle väga keeruliseks,” ütles Indoneesia Punase Risti esindaja Ridwan Sobri BBC-le.

Sobri sõnul ei saa õpilaste isikuid ega iga veel kinnitada.

Päästjad otsivad endiselt ellujäänuid kokku varisenud seitsmekordse hotelli rusude alt Palus. Leitud on 12 surnukeha ja kolm inimest on kätte saadud elusana.

Hinnanguliselt 50 inimest arvatakse olevat Hotel Roa Roasse lõksu jäänud, kui see reedel kokku varises.

Kogu Palus on blokeeritud tänavad, kahjustada saanud lennujaam ja purunenud telekommunikatsioonid muutnud abi kohale toomise keeruliseks. Kõrvalisemate piirkondadega ei ole aga olnud võimalik kontakti saada.

Et haiglad on kahjustada saanud, on vigastatutele abi antud lageda taeva all. Üles on pandud vähemalt üks sõjaväe välihaigla.

Sõjavägi on lennuvälja oma kontrolli alla võtnud, et tuua õhu teel kohale abi ja ning evakueerida vigastatuid ja teisi inimesi.

Tuhanded inimesed ootavad aga lennuliikluse taas algamist, et Palust minema saada.

Raske on kätte saada toitu ja puhast vett. Mõned on rüüstanud kahjustada saanud poode, et saada esmatarbekaupu.