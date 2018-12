Indoneesia hoiatab elanikke rannikul võimaliku vulkaanipurske ja tsunami eest

Indoneesia katastroofiagentuuri eestkõneleja Sutopo Purwo Nugroho ütles pühapäeval pressikonverentsil, et uus tsunami on võimalik seoses jätkuvalt purskava Anak Krakatoa vulkaaniga: „meteoroloogia, klimatoloogia ja geofüüsika agentuuri soovitus on, et inimestel ei tasu randa minna ja rannikust üleüldiselt oleks soovitatav mõneks ajaks eemale jääda, vahendab uudistekanal BBC.

Oht ei ole enne möödas, see tähendab, et hiidlainete tõenäosus püsib Sunda väinas seni, kuni saab läbi Anak Krakatoa aktiivne faas, mille ajal võib see kaasa tuua veel mitu uut veealust maalihet.

Indoneesia Jaava ja Sumatra saarte rannikut tabas laupäeva õhtul kohaliku aja järgi kella 21.30 paiku viie meetri kõrgune tsunami, mille tagajärjel sai seni teadaolevatel andmetel surma vähemalt 281 ja vigastada vähemalt 1016 inimest.

Teadaolevalt ei läinud mitmel pool tööle häiresüsteem, mis pidanuks inimesi tsunami eest hoiatama, sh aastalõpupidustustel Sumatra rannal, kus esines populaarne poisteansambel Seventeen, mis pühiti hiidlaine poolt keset lugu lavalt: mitu bändiliiget sai surma või jäi kadunuks.