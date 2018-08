Indias võeti kinni „mürgeldav“ Eesti meesmodell

Ajalehed The Times of India, India Times ja Millenium Post kirjutavad, et Vladislav Sobolevi nimeline mees oli piirkonnas elanud juba mõnda aega, töötades seal ühe reklaamiagentuuri heaks.

Ametivõimud uurisid mehe dokumente ja tuli välja, et ta viibis riigis seaduslikult tööviisaga. Ta tunnistas oma väärteod üles ja vabandas nende pärast, ütles kohalik politseiametnik.

Mehe edasine saatus on hetkel teadmata.