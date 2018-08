Indias võeti kinni „mürgeldav“ Eesti meesmodell

Ajalehed The Times of India, India Today ja Millenium Post kirjutavad, et Vladislav Sobolevi nimeline mees oli piirkonnas elanud juba mõnda aega, töötades seal ühe reklaamiagentuuri heaks.

Tunnistajate sõnul leidis intsident aset pühapäeval kohaliku aja järgi kell 16, kui vigast inglise keelt kõnelev Sobolev sõimles möödakäijatega ja viskas parklas seisvate autode pihta kive.

Kui vanem naisterahvas meest korrale läks kutsuma, võttis mees tal käest kinni, väänas seda ja andis talle laksu. Vägijooki tarvitanud Sobolev suundus edasi lähedalasuvasse restorani, kus ta inventari lõhkus ja üht klienti ahistas.

Ametivõimud uurisid mehe dokumente ja tuli välja, et ta viibis riigis seaduslikult tööviisaga. Ta tunnistas oma väärteod üles ja vabandas nende pärast, ütles kohalik politseiametnik.

Mehe edasine saatus on hetkel teadmata.