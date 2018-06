Indias vägistati pärast tänavaetendust viis aktivisti

India politsei teatel vägistati riigi idapoolses osariigis Jharkhandis relva ähvardusel grupiviisiliselt viis inimkaubanduse vastast aktivsti.

Naised suruti pärast tänavaetendust autodesse ja neid vägistati „kõrvalises kohas“, ütles kohalik politsei BBC-le.

Politsei sõnul uuritakse juhtumit, ent kedagi pole veel vahi alla võetud. Aktivistid töötasid valitsusvälises organisatsioonis, mis üritab tõsta teadlikkust inimkaubandusest Khunti regioonis.

Kohaliku politsei vanemametniku sõnul liikusid aktivistid pärast etendust kohalikku misjonikooli, aga samal ajal jõudsid koolini ka relvastatud isikud, kes röövisid viis naist ja viisid nad džunglisse. Hetkel tegeleb inimeste ülekuulamisega kolm politseirühma. Röövitud naised asuvad praegu politsei järelvalve all ning ootavad meditsiiniuuringute tulemusi.

Ametnike sõnul võivad vägistajad olla osa grupist, kes on väga vaenulikud regiooni tulevate võõraste suhtes. Grupp on üsna populaarne kohalike hõimude seas ning nad on paigaldanud alasse külastajatele teadmiseks hoiatavad sildid.