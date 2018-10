Indias jäid inimesed pidustuste käigus rongi alla, hukkus vähemalt 50 pidulist

Kuju põletati raudteerööbaste vahetus läheduses Amritsaris Punjabis hindu festivali Dussehra käigus. Pidustusi peetakse igal sügisel. Umbes 700 inimest võttis pidustustest osa ning õnnetuspaigal olnud tunnistaja sõnas, et inimesed lihtsalt ei kuulnud rongi tulemas.

"Inimesed istusid raudteerööbastel ja selle kõrval ning vaatasid põlevaid kujusid, kui rong neist üle sõitis," kirjeldas politseinik Reutersile.

Pratab Singh Bajwa, kes on kongressipartei liider sõnas, et rong ei jäänud pärast õnnetust seisma. Paljud inimesed on raskelt vigastatud ja haiglasse viidud.