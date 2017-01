Indias hukkus koolibussi ja veoki kokkupõrkes vähemalt 25 inimest

Buss viis õpilasi Aliganji kooli. Allikate teatel on 50 vigastatust 36 seisund kriitiline, vahendab Times of India.

Pealtnägijate sõnul kulus tund aega surnukehade bussi vrakist välja toomiseks.

8 school children dead, 40 injured as bus collides with a truck in Etah district's Aliganj #UttarPradesh pic.twitter.com/6I6I8hULdb— ANI UP (@ANINewsUP) January 19, 2017