India haridusvaldkonna nooremminister Satyapal Singh lausus eelmisel aastal inseneriauhindade üleandmise tseremoonial, et lennukeid mainiti esimest korda maailma ajaloos sellessamas eeposes „Rāmājana”. Singh lisas, et esimese töötava lennuki leiutas indialane Shivakar Babuji Talpade kaheksa aastat enne vendi Wrighte.

2014. aastal rääkis India peaminister Modi arstide ja teiste meditsiinitöötajate kogunemisel ühes Mumbai haiglas, et lugu hindu jumalast Ganeshast, kellel on elevandi pea inimkeha küljes, näitab, et iidses Indias eksisteeris kosmeetiline kirurgia.

Rajasthani osariigi haridusminister ütles 2017. aasta jaanuaris, et on oluline mõista lehma teaduslikku tähtsust, sest tegemist on ainsa loomaga maailmas, kes hingab nii sisse kui ka välja hapnikku.