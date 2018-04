India tahab hakata lapsevägistajaid surma mõistma

India valitsus üritab võidelda pedofiili ja massiliste vägistamistega, soovides ühe regulatsioonina vastu võtta seadust, mille alusel oleks lapse vägistamise eest võimalik inimest karistada surmanuhtlusega.

Arutelu all olev ja ka president Ram Nath Kovindi allkirja vajav seaduseelnõu sätestaks, et alla 12-aastase lapse vägistamise eest on kohtunikul võimalik süüdimõistva otsuse korral mõista inimene oma teo eest surma, vahendab uudisteagnetuur AP.

India valitsusel tuli asuda seadusi karmistama pärast mitme äärmiselt võika vägistamisloo, sh 8-aastase tüdruku vägistamise avalikuks tulek ja sellele järgnenud ilmne avalik pahameel.

India peaminister Narendra Modil on tulnud vastata kriitikale suutmatuse osas võtta midagi ette, et vähendada vägistamisjuhtumite arvu, pannes sellega kogu oma Bharatiya Janata erakonna peatsete valimiste eel avaliku surve alla.