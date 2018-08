India osariiki tabas ajaloo rängim üleujutus, hukkunuid on üle 320, sajad tuhanded on koduta

Eilseks oli hukkunute ametlik arv tõusnud 324 inimeseni, suur osa neist hukkus maalihetes. Kerala osariigi valitsusjuht Pinarayi Vijayan ütles eile meediale, et üheksa päeva kestnud paduvihm jätkub endiselt. „Oleme tunnistajaks millelegi, mida pole Kerala ajaloo jooksul kunagi juhtunud,” sõnas Vijayan. Meteoroloogide hinnangul kestab vihm veel mitu päeva.

Guardiani teatel on hävinud kümneid tuhandeid elamuid. Valitsuse andmeil on umbes 1500 põgenikelaagrisse praeguseks jõudnud üle 223 000 inimese. Reutersi teatel on vihm kahjustanud ka kohalikku põllumajandust, nii et näiteks kummipuu saak tõotab tänavu tulla 13,5% võrra väiksem.