India ookeani saare pärismaalastele Jeesust kuulutama läinud ameeriklane lasti vibude ja noolte abil maha

27-aastane Chau läks eelmisel nädalal India ookeanis asuvale kõrvalisele Põhja-Sentineli saarele. Kohalikud elanikud ründasid teda, kui ta aerutas oma kajakiga kalda suunas, kaasas kingituseks kala ja jalgpall, vahendab AFP.

„Minu nimi on John. Ma armastan teid ja Jeesus armastab teid... Siin on kala!” karjus Chau kohalikele.

Kohalikud lasid Chau pihta vibudega nooli, millest üks läbistas tema piibli, ja ta naasis suurema kalapaadi juurde, kus veetis öö oma kogemustest kirjutades. Järgmisel päeval läks ta uuesti saarele ega naasnud enam.

Bengali lahes asuv Põhja-Sentineli saar on koduks sentineli rahvale, keda arvatakse olevat umbes 150. Nende eluviisi kaitsmiseks on kõrvalistel inimestel keelatud minna saarele lähemale kui viis kilomeetrit.

Kohalikud on väljastpoolt tulijate suhtes vaenulikud. Teadete kohaselt tapsid nad 2006. aastal kaks kalurit, kelle paat triivis saarele, ning loopisid odadega helikopterit, mis läks uurima kahjusid pärast 2004. aasta India ookeani tsunamit.

Indiale kuuluvate Andamani saarte võimud teatasid, et Chau maksis kohalikele kaluritele, et need viiksid ta saare lähedale, et ta saaks ülejäänud tee kajakiga kohale aerutada.

„Te võite arvata, et ma olen hull, aga ma arvan, et asi on seda väärt, et neile inimestele Jeesust kuulutada,” tsiteeritakse Chau kirja oma vanematele. „Palun ärge olge nende ega jumala peale vihased, kui mind tapetakse. Ma ei suuda ära oodata, millal näen neid ümber jumala trooni kummardamas teda nende oma keeles, nagu ütleb Ilmutusraamat 7:9-10. Jumal, ma ei taha surra.”