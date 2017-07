India naine elas üle juba viienda happerünnaku

India Uttar Pradeshi osariigis elavat naist, kes on üle elanud grupivägistamise ja neli happerünnakut, ründas taas happeheitja.

35-aastast naist rünnati Lucknowis asuva naistehosteli lähedal, kui ta pumpas kaevust vett, vahendab uudistekanal BBC.

Võimude väitel omandivaidluse tõttu pidevalt rünnakute all sattuv naine on politsei kaitse all. 2008. aastal rünnati teda happega ja vägistati grupiviisiliselt. Et naine süüdistusest loobuks, ründasid kaks meest teda 2012. ja 2013. aastal uuesti, visates talle taas näkku hapet. Tänavu märtsis, kui ta oli koos oma tütrega reisil, sunniti teda rongis hapet suisa jooma.

Kaks meest ootavad naise ründamise eest endiselt kohut, kuid nad vabastati aprillis kautsjoni vastu.

Avalikkuse viha seoses võimude suutmatusega naist kaitsta kasvab, märgib BBC.

Ametliku statistika kohaselt toimub Indias igal aastal sadu seesuguseid happerünnakuid. Ametnike sõnul on ohvrid peamiselt naised, keda tihti ründavad armukadedad austajad.

Hoolimata ülemkohtu 2013. aasta otsusest, mis sunnib happemüüki reguleerima, on see kriitikute sõnul siiani lihtsasti ja laialdaselt kättesaadav.