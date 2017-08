India haiglas suri maksmata arvete tõttu 60 last

India põhjaosas asuvas haiglas jättis elu vähemalt 60 last, kuna haigla poolt maksmata jäetud arvete tõttu tekkis seal puudus hapnikuvarudest.

Uttar Pradeshi osariigi ametnike väitel on tõepoolest olnud raviasutusel probleeme, kuna haigla on jätnud neid hapnikuga varustavale firmale arved maksmata ja seetõttu peatas ettevõte senised tarned, vahendab uudistekanal BBC.

Haiglas puhkes varude lõppemisel paanika ja laste pereliikmed üritasid oma võsukesi hapnikukotte kasutades aidata.

Traagiline olukord on kestnud juba viis järjestikust päeva, mistõttu kohaliku linnaosa ametnik Anil Kumari oli sunnitud nädalavahetusel tunnistama, et haiglal on arvete tasumisega tõepoolest probleeme. Ta lisas aga, et surmad võisid olla ka loomulikud, kuna paljud patsiendid oli juba varem kriitilises seisundis.

Uttar Pradesh on India üks vaesemaid regioone, kus sureb igal aastal erinevate haiguste tõttu sadu lapsi.