India ajaleht võttis aprillinalja „Avatar 4“ Eestis filmimisest tõe pähe

India ajaleht The Daily Pasban vahendas Eesti uudisteportaali Estonian World „uudist“ filmi „Avatar 4“ võtetest Eestis, mõistmata, et see oli aprillinali.

Tuntuim siinset elu kajastav ingliskeelne portaal Estonian World avaldas 1. aprillil naljaloo, milles teatas, et ülemaailmselt tuntud filmirežissöör James Cameron avastas, et „Avatari“ filmist tuntud siniste tegelaste na’vide ja eestlaste vahel on mitmeid sarnasusi, mistõttu on Eesti just õige koht, kus filmisarja neljas osa üles võtta.

Estonian World kirjutas, et Cameroni kanada-eesti segaperest pärit tuttav kolis hiljuti elama Lõuna-Eestisse ja jagas temaga vanu Eesti rahvajutte ja näitas talle pilte hiiepuudest. „Ausalt öeldes ei teadnud ma Eestist midagi, aga kuuldes jutte eestlastest ja sellest, kuidas nad loodust pühaks peavad, hakkas mul tekkima huvitav seos „Avatari“ Na’vi rahva ja eestlaste vahel,“ vahendas portaal režissööri ütlevat. „Na’vide elu kese on nende kodupuu. Aga vanad eestlased kummardasid oma hiites Tarapitat. Eesti rahvalugudes karistab loodus neid, kes selle vastu on patustanud, näiteks reostatud järved lendavad minema ja metsad kõnnivad üleöö teise kohta.“

Artiklis mainiti ka, et Cameron kavatseb suurema osa filmist üles võtta Võrumaal asuvas Navi(!) külas.

1. aprillil ilmunud Eesti uudisteportaali naljalugu jõudis aga täna India vanima urdukeelse ajalehe veergudele tõsise uudisena: „Avatari 4. osa filmitakse üles Eestis; James Cameron ütles, et na’vide ja eestlaste vahel on seos“.

Eesti kogub tuntust

Estonian Worldi peatoimetaja Silver Tambur ütles Delfile, et ta ei arvestanud võimalusega, et keegi ei pruugi võtta artiklit aprillinaljana ja hakkab seda levima kui reaalset uudist. Tema sõnul on „see justkui õpikunäide, kuidas võib sündida “fake news” – võltsuudis“.

„Teisalt jälle on mul muidugi hea meel, et Eesti saab taas tuntust juurde - või tsiteerides klassikuid, Oscar Wilde’i: „Ainult üks asi maailmas on hullem kui see, et sinust räägitakse, ning nimelt, et sinust ei räägita.“ Kirss tordil oleks muidugi see, kui James Cameron tõesti sellele artiklile peale juhtuks – ning kui ta enne Eestist midagi ei teadnuks, siis vähemalt saab ta aimu, mis riik see Eesti on,“ ütles Tambur.

Ta avas ka naljaloo sündimise tagamaid: „Juba mõnda aega tagasi tekkis mu mõtetes täiesti orgaaniline seos „Avataris” kujutatud tegelaste, na’vide, ning eestlaste vahel – mõlemaid ühendab n-ö „puu-usk” ning oma loodusliku keskkonna kaitsmine mobiliseerib nii ulmefilmi väljamõeldud tegelasi kui täiesti reaalseid, lihast ja luust eestlasi. Mulle tundus, et seda mõttelõnga on hea harutama hakata läbi aprillinalja ning nii sündis ka see lugu Estonian Worldi jaoks.“

„Aga kui veel tõsisemalt mõnest ideest rääkida, siis miks mitte osta mõni Eestiga seotud tootepaigutus „Avatari“ tulevikus tehtavates osades? Mõtlen siinkohal Eesti digiteenuseid eelkõige – oleks vaja vaid veidi fantaasiat rakendada, mida me 22. sajandil, mil käib filmi tegevus, võiksime pakkuda. See oleks maailma ühes enimvaadatumas filmis Eestile super reklaam. Või miks mitte teha üks hull PR-lüke ning „pakkuda“ „Avatari“ peakarakteritele Eesti e-residentsust?“ sõnas Tambur.

1. aprilli kui naljapäev tähistatakse mitmel pool maailmas, aga ennekõike Põhja-Ameerikas ja Euroopas. Traditsioon levis Eestisse lõplikult 20. sajandil, mil ninapidivedamistest sai ka siinmail selle päeva osa.

Ajalehte The Daily Pasban hakati välja andma 1946. aastal ja selle peakontor asub 12 miljoni elanikuga Bangalores.