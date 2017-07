Ilves: noortel tuleks õppida välismaal, et vabaneda valitsevast kolkamentaliteedist

Eesti endine president Toomas Hendrik Ilves andis intervjuu väljaandele Thought Economics, mille ajakirjanik tundis muu seas huvi, millist nõu annaks endine riigipea järgmisele põlvkonnale.

Ilves julgutas noori minema õppima välismaale, sest see annab tema sõnul suuri kogemusi ja aitab vähendada provintslikkust.

„Ainult 2% eurooplastest on praegu õppinud väljaspool oma koduriiki – ma tahaksin, et see tõuseks 45%-ni, sest provintslikkus, mis valitseb nii mitmetes riikides, väheneks märgatavalt, kui peetaks normaalseks, et ülikooli või keskkooli ajal veedetakse vähemalt üks aasta välismaal,“ ütles Ilves. „Kui te mõistate, et Euroopa on tervik, ja te võite ette võtta mida iganes ja kus iganes soovite, tehes pelgalt väikese pingutuse, õppimaks keelt, on see imeline.“

„Ma julgustaksin kõiki noori astuma oma esimest sammu, minema ja õppima kusagil mujal. Kusagil kaugel kodust. Tavaliselt viib see kahe tulemuseni: esiteks hindad sa oma kodumaad senisest enam ja teiseks mõistad sa, et inimesed on erinevad ja see on okei!“ märkis Ilves.