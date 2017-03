Ilves Fox Newsile: on palju odavam mõjutada valimisi kui minna sõtta

President Toomas Hendrik Ilvesel on keskne hoiatus: Venemaa tahab saboteerida demokraatiaid ning sõjalised provokatsioonid – kuigi nende pärast tasub muretseda ja valvel olla – võivad olla teisejärgulised Venemaa tahte ja võime kõrval kallutada valimisi ja levitada propagandat küberruumi kaudu, teatab USA telekanal Fox News, millele Ilves intervjuu andis.

„Venemaal on olnud väga agressiivseid sõjaväeõppusi,“ ütles Ilves Fox Newsile. „Nad on harjutanud simuleeritud tuumarünnakuid Varssavile. Vene pommitajad harjutasid strateegiliste sõjaliste sihtmärkide ründamist Rootsis. Sõjaline agressioon teeb kõik närviliseks. Meil on tegemist kaabakliku käitumisega suure tuumajõu poolt.“

Kuigi selle üle muretsemine Euroopa Liidu ja sealhulgas Balti riikide poolt on kindlasti põhjendatud, on kõige vahetum nuhtlus Venemaalt poolt Ilvese sõnul üha julgemad katsed häkkida süsteeme ja sekkuda valimistesse.

„Ma olen rohkem mures nende kavatsuste üle mõjutada valimisi,“ ütles Ilves. „On palju odavam mõjutada valimisi, kui minna sõtta.“

„Venemaa tegeleb asümmeetrilise sõjapidamisega,“ lisas Ilves. „See on asümmeetriline, sest nemad saavad teha demokraatiatele asju, mida demokraatiad ei saa autoritaarsele valitsusele vastu teha.“

Ilvese sõnul tekitavad eriti muret sel aastal toimuvad valimised Prantsusmaal ja Saksamaal, sest Venemaa võib üritada nende tulemusi mõjutada.

Prantsusmaa sõltumatu tsentristliku presidendikandidaadi Emmanuel Macroni abid on süüdistanud Vene rühmitusi katses kampaaniat kahjustada sotsiaalmeediapostitustega, milles väidetakse, et Macron on gei.

„Nad häkivad e-posti ja avaldavad piinlikke artikleid,“ ütles Ilves. „Venelastele ei meeldi Macron, nad ei taha, et temast saaks president. Macroni nähakse ühendava figuurina Euroopa Liidu sanktsioonide säilitamisel.“

Ka Saksamaal on Ilvese sõnul mure Venemaa kavatsuste pärast suur.

„Alles eile öeldi järjekordses Euroopa luureagentuuri raportis, et venelased on taaskord häkkinud parlamenti,“ rääkis Ilves. „Ja üleeile avaldas Rootsi luureagentuur raporti Venemaa katsete kohta mõjutada poliitilist näitelava Rootsis.“

Õppetund kõigi jaoks on Ilvese sõnul mitte olla Venemaa ja Putini suhtes naiivne.

„Veelahkmehetk oli Venemaa sissetung Gruusiasse 2008. aastal,“ ütles Ilves, märkides, et see viis aluspõhimõtete, millega me kõik oleme elanud, jultunud pea peale pööramise mustrini Venemaa poolt.

Putini kohta ei saa Ilvese sõnul öelda: „Ta ei teeks seda iialgi,“ sest ta on teinud seda, mille kohta me oleme öelnud, et ta seda kunagi ei tee.