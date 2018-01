Ilves ei ole rahul EL-i välisesindajaga: te ei räägi meie, eurooplaste, eest

Eesti ekspresident Toomas Hendrik Ilves ei ole rahul Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini otsusega väisata kommunistlikku Kuubat, et sellega suhteid soojendada.

Ta jagas Euroopa Liidu välisteenistuse säutsu Mogherini kõnest Kuuba pealinna Havanna ülikoolis, milles bloki välisasjade kõrge esindaja annab teada, et „kuigi mõned üritavad Kuubat isoleerida, tahame meie, eurooplased, vastupidi näidata, et oleme teile (kuubalastele -toim) lähemal kui kunagi varem“.

"I know very well that right now some are trying to isolate Cuba. We Europeans, want to show, on the contrary, that we are closer to you than ever" @FedericaMog pic.twitter.com/iSCFvtsF2Q— EU External Action (@eu_eeas) January 4, 2018

Ilves märkis selle peale, et „te ei räägi „meie, eurooplaste“ eest, proua „kõrge esindaja“. Te räägite lähtudes oma ideoloogilistest veendumustest (Mogherini kuulus noorena Itaalia kommunistide leeri -toim), millest suurem osa Euroopast loobus juba aastatel 1989-1991“.

„Täiesti häbiväärne avaldus, arvestades seda, kuidas olete hooletusse jätnud Ukraina, inimõiguste rikkumised Kuubal ja Venemaal,“ müristas Eesti endine president.

You are not speaking for "Us Europeans", madame "High Representative". You speak from ideological convictions much of Europe rejected in 1989-91. An utterly shameful statement given your neglect of Ukraine, of human rights violations in Cuba and Russia. https://t.co/hv1VMm57hC— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) January 5, 2018

Ilves säutsus oma kontol juba neljapäeval, jagades teadet Mogherini suhete tugevdamise eesmärgil toimuvast reisist Kuubasse, et „visiit Ukrainasse oleks ehk paremini kooskõlas ELi vahetute ja pakiliste huvidega“.

A visit to Ukraine would perhaps be more in keeping with the immediate and pressing interests of the EU https://t.co/ZPy8T7v7qv— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) January 4, 2018

Ühtlasi jagas ta sel nädalal oma kontol mitut postitust nii hispaania kui inglise keeles, milles avaldatakse rahulolematust Mogherini otsusega kohtuda Kuuba ametnikega, kes on sealsete demokraatlike kodanikeaktivistide mahasurumise taga.