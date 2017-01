Ilves, Bildt ja teised Euroopa eksliidrid saatsid Trumpile kirja: Putin ei taha, et Ameerika oleks tugev, meie tahame küll

Ajaleht Washington Post kirjutas teisipäeval, et 17 peamiselt Kesk- ja Ida-Euroopast pärit poliitikut on saatnud järgmisele USA presidendile Donald Trumpile läkituse, kus soovitatakse tal mitte uskuda Vene presidenti Vladimir Putinit.

„Putin ei soovi, et Ameerika oleks tugev,“ kirjutavad autorid. „Seda soovime meie kui teie liitlased. Teie lepinguliste liitlastena kutsume üles uue USA valitsuse ja kongressi liikmeid olema kindlad meie ühiste eesmärkide ja huvide kaitsel: need on rahu, tugevad Atlandi-ülesed suhted ja vabadus.“

Ajalehe teatel on ainsa ametisoleva riigipeana kirjale alla kirjutanud Bulgaaria president Rosen Plevneliev. Allakirjutanute seas on ka endine Rumeenia riigipea Traian Băsescu, Eesti ekspresident Toomas Hendrik Ilves, Läti ekspresident Vaira Vīķe-Freiberga ja Rootsi ekspeaminister Carl Bildt.

Lehe teatel kirjutavad autorid, et nad tervitavad Trumpi ametissesaamist ja loodavad temaga koostööle. Ent kui Tump peaks otsustama hoopis Putiniga jõud ühendada, kahjustab see kirja autorite sõnul rängalt nii Euroopat kui Ameerikat.

Kirjas vannutatakse Trumpi Vene-vastastele sanktsioonidele truuks jääma, Krimmi annekteerimisega mitte leppima ja vältima Ukraina ohverdamist Putinile. „Sellise tehingu järellainetus kahjustaks USA usutavust Euroopa liitlaste silmis ja mujal,“ öeldakse kirjas.

„Mureneksid liitlassuhted, millel põhineb Ameerika tegelik suurus. Riigid, mis on Atlandi-ülese julgeoleku heaks ohverdanud inimelusid, raha ja poliitilist kapitali, peavad endalt sel juhul küsima, kas Ameerika on ikka usaldusväärne sõber.“

Ajaleht meenutab, et sarnase kirja saatsid Kesk- ja Ida-Euroopa liidrid 2009. aastal ka president Obamale, kes plaanis siis Vene-suhete „taaskäivitamist.“ Tollal oli üks allakirjutanutest endine peaminister Mart Laar.