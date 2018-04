Iltalehti: soomlased näitavad Eesti kiiruskaameratele keskmist näppu ja kihutavad meeletult! Keegi neilt trahvi välja ei nõua

Iltalehti kirjutab, et suvehooaeg läheneb ning soomlased tulevad Eestisse puhkama, oma autod kaasas. Siinsetel teedel võivad nad süüdimatult kiirust ületada, kuna keegi neilt trahve välja ei nõua.

Lehes on viidatud, et soomlased võivadki kiiruskaameratele otsesõnu keskmist sõrme näidata. Neile esitatakse küll trahv, kuid seadusandluses on lünki. Nimelt ei saa Eesti politsei saata trahvi otse välismaalsele tema aadressile. See tuleks saata läbi justiitsministeeriumi trahvisaanu kodumaale. Praktikas seda ei tehtagi, väidab leht.

Lehe andmetel ei tehta seda isegi siis, kui kiirust ületatakse 60-80 kilomeetrit tunnis. Soome internetifoorumites jagatakse isegi nõuandeid, kuidas trahvidele vilistada ja reegleid rikkuda. See tuleb kasuks eriti alkoturistidele, kes sõidavad läbi Eesti Lätti odavat kanget kraami ostma.

Küll aga olevat lehe andmetel Eesti politseil kavas senist korda ehk korralagedust muuta. Nii on plaanis vähemasti suured trahvid läbi justiitsministeeriumi edasi saata. Ent Ilta-Lehti teada on küsimärgiks, kust alates on tegu "suure trahviga".