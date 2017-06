Iltalehti: hinnatõusu tuules kolib soomlaste viinaralli aina enam Eestist Lätti

Õlle hind on juba praegugi Lätis madalam kui Eestis ning aktsiisitõusuga seoseses muutub olukord juulis tõenäoliselt veelgi - soomlased suunduvad alkoholirännakutele pigem sinna, mitte enam Eestisse.

On ammu teada, et eestlased voorivad Läti vahet, kuna seal on alkohol odavam. Aktsiis kerkib tuleval kuul veelgi, mistõttu hinnavahed on veelgi suuremad.

Soomlaste rahakott on paindlikum, ent kasvav vahe mõjutab neidki, eelistatakse odavamat varianti. Iltalehti kirjutab, et SuperAlko Tallinna poest saab liitri Finlandia viina 20 euro eest, Läti piirlinnas Valkas on selle pudeli hind SuperAlko poes 18 eurot. Õlle puhul on hinnakäärid protsentuaalselt veelgi suuremad.

"Alkoholiparadiisis" Valkas on edaspidi hinnad võrreldes Tallinnaga veel madalamad, kuna hinnatõus jätab Eestis oma jälje. Valdav osa kliente, kes Valkas alkoholivarusid täiendavad, on just soomlased. Müügihitid on seal just Soome päritolu joogid.

Valga/Valka piiripunkti juures Läti poolel asuvas alkoholipoes Alko1000 on samuti populaarseimad soomlaste endi tooted. Hästi läheb müügiks ka A. Le Coq'i õlu. Artiklis on välja toodud, et kui 24 purki Premiumi maksab näiteks Tallinnas Selveris ligi 16 eurot, siis lätlaste poole peal üheksa eurot.

Alko1000 poes on esindatud ka Lapin Kulta, Karjala, Karhu, Koff ja palju muud, mis soomastele vanad tuttavad.

Alko1000 omanik Meelis Reiljan rääkis, et on loomulik Soome tooteid müüa - kliendid ju ongi soomlased. Mõnel suvepäeval on iga kolmas kunde Soomest pärit. Tõsi, hinna poolest läheb hästi peale ka kohalik lätlaste õlu - pooleteiseliitrine Cēsu õlu maksab 50 eurosenti.

Samas on artiklis märgitud, et SuperAlko omanikud olla lubanud, et aktsiisitõusust hoolimata Tallinna sadama lähistel asuvates poodides ning ka mujal Eestis hinnad juulis ei tõuse. Peagi on näha, milliseks turusituatsioon kujuneb.