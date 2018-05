Ilja Repini kuulus maal rikuti Moskvas teibaga

Moskva Tretjakovi galeriis lõhkus vandaal aiapostiga Ilja Repini kuulsa maali "Ivan Julm ja tema poeg".

Teade juhtumist tuli reede õhtul kell 21, vahendab ERRi uudisteportaal uudisteagentuuri Interfax.

Vandaal kasutas maali ees oleva klaasi lõhkumiseks metallist aiaposti ja seejärel kahjustas ka maali. Rünnaku tagajärjel on nüüd lõuend kolmest kohast rebenenud ja kahjustusi sai ka ajalooline raam.

Kohale kutsutud politseinikud pidasid vandaali kinni.

Maali on kahjustatud ka varem. 1913. aastal lõhuti see noaga. Maal taastati ja alates 1927. aastat on seda klaasi taga hoitud.